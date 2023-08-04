4 августа – какой сегодня праздник, что нельзя делать и кто празднует именины в этот день
4 августа верующие чтят день памяти Марии Магдалины. А в мире отмечают день шампанского.
4 августа день Ангела празднуют женщины, носящие имя Мария, пишет 24 Канал. Приветствуйте их прозой, стихами или красивыми картинками.
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Какой церковный праздник 4 августа
В этот день почитается память святого мученика. В Евангелии ничего не идет о юных годах Марии Магдилины, однако известно, что когда она была молодой, то вела грешную жизнь. Она родилась в небольшом городе Магдала на берегу Геннисаретского озера.
В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления она начала новую жизнь и стала верной ученицей Господа. Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Умерла она мирно в Эфесе.
По библейскому преданию, святая равноапостольская Мария Магдалина стала первой, кто увидел Христа после Воскресения.
Что нельзя делать в этот день
В этот день никому нельзя говорить свои сны.
Во время грозы нельзя выходить из дома.