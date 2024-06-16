Какой церковный праздник 16 июня: почему сегодня не стоит венчаться и жениться

По новому церковному календарю 16 июня христиане чтят память святого чудотворца Тихона Амафунтского. Считается, что он помогает вылечить боль в зубах и избавляет от других заболеваний. Об этом надо искренне просить в молитве.

К тому же сегодня можно молиться, чтобы перестать переживать, тревожиться и пугаться. Подробнее о церковном празднике расскажет LifeStyle 24.

Праздник сегодня День отца 2024: трогательные поздравления своими словами и в стихах, замечательные картинки

День памяти святого чудотворца Тихона Амафунтского

Тихон Амафунтский родился на Кипре и воспитывался в христианской семье. С детства парень знал Священное Писание. Немного повзрослев, он стал чтецом, а также толковал Божьи книги. Некоторое время святой был диаконом, а затем – епископом. Занимая последнюю должность, мужчина пытался избавиться от идолопоклонничества. При жизни Тихон помог многим людям, которые в этом нуждались. Кроме того, над чудотворцем постоянно издевались язычники.

Что нельзя делать

Запрещено бездельничать, иначе разозлите Тихона.

Не стоит сажать растения, ведь не будет хорошего урожая.

Лучше не жениться и не венчаться, потому что скоро расстанетесь.

Народные приметы

Туман – к теплой погоде.

Если увидите росу на окнах, то ждите дождя.

Если рыба будет беспокойная, то скоро начнется ливень.

Закрытые бутоны на полевых цветках – к дождям.

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Что еще отмечают

Ежегодно на третье воскресенье июня приходится День отца. Учредить этот праздник однажды придумала Сонора Додд – женщина, родом из Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что ее, братьев и сестер воспитывал папа, ведь мама умерла при родах. Впоследствии такое событие распространилось по разным странам мира.

Также сегодня отмечается Международный день семейных денежных переводов. Первое празднование состоялось в 2015 году, когда в Милане проходил политический форум. В 2018 году праздник официально ввела ООН.