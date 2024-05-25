25 мая – какой церковный праздник: народные приметы и запреты на субботу

25 мая в церковном календаре – третье обретение головы Иоанна Предтечи. Верующие, которых беспокоит головная боль, в молитвах к святому просят вылечить его.

В народе говорят, что человеку, который болеет, сегодня следует носить рубашку белого цвета, чтобы быстрее встать на ноги. Кстати, темные вещи в этот день лучше не надевать, чтобы не навлечь беду, отмечает LifeStyle 24.

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Третье обретение головы Иоанна Предтечи

Третий раз голову Иоанна Предтечи нашли в 850 году. Тогда в Константинополе была очень неспокойная ситуация, ведь в ссылку отправили Иоанна Златоустого. Сначала голова Предтечи была в городе Эмес. Однако впоследствии ее отнесли в Команы – тогда начали нападать сарацины. Когда христиан преследовали и продолжалась борьба с иконами, святыню закопали в землю.

Однажды Патриарх Игнатий узнал, где находится голова Иоанна Предтечи. Это произошло, когда мужчина молился. Ее нашли посланцы императора, которые оставили святыню в Константинополе. Сейчас голова – на горе Афон.

Что нельзя делать

Не рекомендуется устраивать генеральную уборку.

Не стоит выходить на росу без обуви, иначе заболеете.

Нельзя плевать на землю, потому что притянете в жизнь беды.

Народные приметы

Если будет греметь, то вскоре начнется ливень.

Если услышите, что квакают лягушки, то ждите потепления.

Если днем будет жарко, то осенью будет дождливо.

Что еще отмечают

25 мая люди празднуют День филолога. Эта профессия до сих пор остается достаточно популярной. Ежегодно украинские университеты выпускают много специалистов. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.

Также на сегодня приходится ежегодный праздник – Всемирный день хирургии. Во время события людям традиционно рассказывают о том, насколько важно иметь качественную хирургию. В частности, отмечают, что врачам нужно постоянно учиться.