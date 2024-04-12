12 апреля – какой религиозный праздник: почему сегодня нельзя пить простую воду

В пятницу, 12 апреля, по новоюлианскому календарю почитается память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Раньше наши предки в этот день планировали поход в баню. Считалось, что так можно отогнать болезни.

Также святому Василию молятся, чтобы не было проблем с деньгами и для богатого урожая. Подробнее о его жизни расскажет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского

Преподобный Василий жил в VIII веке. Когда правил император Лев Исаври, святой занимал должность епископа Парийского. Он много помогал нуждающимся, совершал хорошие поступки и искренне исповедовал христианство.

Василий Исповедник был против иконоборчества. Поэтому он не позволял язычникам уничтожать святыни. Умер преподобный уже в старшем возрасте.

Что нельзя делать

Не стоит заводить новые знакомства.

Лучше отложить уборку на другой день.

Нельзя пить простую воду, ведь в этот день она лишает сил.

Запрещено есть мясные и молочные продукты, употреблять алкоголь, устраивать шумные гуляния, потому что продолжается Великий пост.

Народные приметы

Если увидите паутину, то ждите жаркое лето.

Ясное и морозное утро – к плохому урожаю.

Если начнется дождь, то в мае будет такая же погода.

Если днем ясно будет светить солнце, то получите хороший урожай.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 апреля отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник ввел второй президент Украины Леонид Кучма 13 марта 1997 года. Стоит отметить, что первый украинский космонавт Леонид Каденюк полетел в космос 19 ноября 1997 года.

Также сегодня украинцы отмечают День скаута или День пластуна. Его основали 28 марта 2008 года. Именно Национальная скаутская организация Украины воспитывает у молодежи патриотизм и любовь к Родине.