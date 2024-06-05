5 июня – какой религиозный праздник: главные запреты на этот день

В среду, 5 июня, верующие чтят память святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Наши предки считали, что если в этот день восточный ветер, то будет богатый урожай, южный – мокрое лето, северный – холодное лето, а западный – жаркое лето. То есть люди определяли погоду на ближайшее время.

В праздник хорошей приметой считалось, если цветет сон-трава. Это растение, кстати, есть в Красной книге Украины. Подробнее о запретах и приметах на сегодня читайте на сайте LifeStyle 24.

Не пропустите Важные изменения для верующих: будет ли Петров пост в 2024 году

День памяти святого священномученика Доротея

Священномученик Доротей застал времена правления трех императоров: Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Известно, что они были против христианства, поэтому заключали в тюрьму и убивали людей. Некоторое время святой жил вне дома, однако впоследствии таки вернулся. После этого Доротей читал проповеди и рассказывал язычникам о христианской вере, однако как-то по приказу Юлиана Отступника он был убит.

Что нельзя делать

Лучше не находиться на улице ночью.

Не стоит рассказывать чужие секреты, потому что о них узнает много людей.

Нужно думать над тем, о чем говорите.

Нельзя брать в руки острые предметы, иначе поранитесь.

Народные приметы

Пауки – к теплой, но сухой погоде.

Пасмурный день и ясный вечер – к переменчивому июню.

Туман – к обильному урожаю грибов.

Если пес весь день просидит в будочке, то ждите дождя.

Что еще отмечают

Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Праздник в 1973 году основала Организация Объединенных Наций. Сегодня традиционно людей информируют о том, насколько важно заботиться о природе.

Также в среду имеем Всемирный день бега. Событие ввели в Соединенных Штатах Америки, однако впоследствии оно стало популярным во всем мире. В 2016 году праздник состоялся официально, тогда его поддержали 180 стран.