31 января – какой церковный праздник: что запрещено делать сегодня

31 января по новому церковному календарю христиане чтят память бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Кроме того, сегодня отмечается Международный день зебры.

Больше об этих праздниках читайте на сайте24 Канала. Также узнайте, какие народные приметы и главные запреты существуют на этот день.

Кстати говоря Уже совсем скоро: когда украинцы будут отмечать Сретение в 2024 году

День памяти бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой Кир работал врачом, Иоанн – военным. Афанасия и ее дочери верно служили Иисусу Христу, поэтому попали в тюрьму. Однажды к ним пришли Кир с Иоанном. Это не осталось незамеченным. Афанасия, Феодотия, Феоктиста и Евдоксия потерпели страшные мучения, а впоследствии были казнены. Кира и Иоанна замучили до смерти. Так, святые мученики пострадали за веру в Иисуса Христа.

Что нельзя делать

Лучше не подметать пол, потому что можете вымести счастье из дома.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит выходить из дома вечером.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Если увидите круги вокруг солнца, то в этом году будете иметь обильный урожай.

Звездное небо – к солнечной погоде.

Если на деревьях появится иней, то ночь будет ясной.

Если вороны будут громко каркать, то скоро начнется метель.

В скором времени придет похолодание, если воробьи будут утеплять гнезда.

Что еще отмечают

Кроме того, сегодня отмечается Международный день зебры. Праздник ввели люди, выступающие за защиту этих животных. Если же плохо относиться к зебрам, то вскоре они могут исчезнуть.