Какие праздники отмечаются 3 марта: почему сегодня лучше не ходить в лес

3 марта 2024, 07:00
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Сегодня, 3 марта, по новому церковному календарю почитается память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Согласно традиции, в этот день запрещено отказывать людям в помощи.

Девушки должны умыться водой, пока не взойдет солнце. Говорят, что это поможет всегда оставаться молодыми. Подробнее об этом празднике, его главных запретах и приметах, читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Евтропий, Клеоник и Василиск – амасийские мученики, жившие в III-IV веках. Император Максимилиан хотел заставить мужчин отречься от христианской веры, поэтому приказал бросить в тюрьму. Они подверглись жестоким пыткам, поскольку не хотели слушаться правителя.

Однажды, во время издевательств, к людям сошли Иисус Христос, святой Тирон и ангелы. Тогда Евтропий сказал, что больше не будет исповедовать христианство, однако продолжал делать это тайно. Впоследствии мучеников казнили.

Что нельзя делать

  • Лучше не выносить мусор из дома, потому что лишитесь достатка и благополучия.
  • После захода солнца нельзя давать и брать деньги в долг.
  • Запрещено быть скупыми, хвастаться и злословить.
  • Согласно поверьям, сегодня в лесу просыпается медведь, поэтому не стоит туда идти.

Народные приметы

  • Если прилетят скворцы, то будет щедрый урожай зерна.
  • Если вороны будут валяться в снегу, то ждите тепла.
  • Если вокруг деревьев начнет таять снег, то весна затянется.
  • Если услышите пение синичек, то скоро придет потепление.

Что еще отмечают

3 марта отмечается Всемирный день писателя. Праздник ввели в 1986 году. Тогда, с 12 по 18 января, проходил 48 международный конгресс участников ПЕН-клуба. Это международная неправительственная организация, членами которой являются писатели, редакторы и переводчики.

Также на первое воскресенье марта приходится Международный день детского телевидения и радиовещания. Инициатором праздника в апреле 1994 года стал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Сначала его праздновали в декабре, а в 2009 году перенесли на март.

 

    Автор: Марія Примич