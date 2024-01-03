3 января – какой церковный праздник: почему сегодня вечером нельзя тяжело работать

3 января 2024, 07:00
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3 января по новому церковному календарю христиане чтят память святого пророка Малахия и святого мученика Гордия. Наши предки в этот день старались хорошо ухаживать за скотом, убирать в хлеву и делать разнообразные амулеты для защиты.

Также сегодня отмечается Международный день здоровья души и тела и День вишни в шоколаде. Больше читайте на сайте 24 Канала. 

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День святого пророка Малахия и святого мученика Гордия

Раньше люди верили, что 3 января можно было вылечиться от различных заболеваний, в частности, от эпилепсии и одержимости нечистой силой. Для этого они шли в храм и молились святому Малахию. Часто в этот день из людей изгоняли беса. Согласно приметам, он переселялся в тело домашнего скота. Для предотвращения этого животным варили кашу, которую готовили на молоке, пекли для них каравай и наводили порядок в хлеву.

Также 3 января обязательно готовили праздничный ужин. На столе должны были стоять творожные блюда. Считалось, что они приносят счастье в дом.

Что нельзя делать

  • Нельзя выполнять тяжелый физический труд вечером, иначе потом будет болеть спина.
  • Не стоит ходить на рыбалку.
  • В этот день нужно учитывать каждое слово, поскольку люди могут часто обманывать.
  • Запрещено слишком сильно гордиться собой.

Народные приметы

  • Погода в марте будет такой же, как сегодня.
  • Если на деревьях появится иней, то в ближайшие дни будет ясно.
  • Скоро будет снежить, если рано будет светать.
  • Если услышите треск деревьев, скоро придут суровые морозы.
  • Если на небе будут ярко сиять звезды, то ждите хорошей погоды.

Что еще отмечают

В некоторых странах мира сегодня празднуют Международный день здоровья души и тела. В этот день важно позаботиться о себе, поскольку в жизни должен царить покой и гармония. Символично, что праздник выпадает на начало нового года, ведь это лучшее время, чтобы начать все с чистого листа бумаги.

Также сегодня отмечают День вишни в шоколаде. Это очень популярный десерт в мире. 3 января – отличное время, чтобы полакомиться им в заведении или приготовить самостоятельно. Также можно экспериментировать со вкусами.

 

Автор: Марія Примич