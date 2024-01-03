3 января – какой церковный праздник: почему сегодня вечером нельзя тяжело работать
3 января по новому церковному календарю христиане чтят память святого пророка Малахия и святого мученика Гордия. Наши предки в этот день старались хорошо ухаживать за скотом, убирать в хлеву и делать разнообразные амулеты для защиты.
Также сегодня отмечается Международный день здоровья души и тела и День вишни в шоколаде. Больше читайте на сайте 24 Канала.
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День святого пророка Малахия и святого мученика Гордия
Раньше люди верили, что 3 января можно было вылечиться от различных заболеваний, в частности, от эпилепсии и одержимости нечистой силой. Для этого они шли в храм и молились святому Малахию. Часто в этот день из людей изгоняли беса. Согласно приметам, он переселялся в тело домашнего скота. Для предотвращения этого животным варили кашу, которую готовили на молоке, пекли для них каравай и наводили порядок в хлеву.
Также 3 января обязательно готовили праздничный ужин. На столе должны были стоять творожные блюда. Считалось, что они приносят счастье в дом.
Что нельзя делать
- Нельзя выполнять тяжелый физический труд вечером, иначе потом будет болеть спина.
- Не стоит ходить на рыбалку.
- В этот день нужно учитывать каждое слово, поскольку люди могут часто обманывать.
- Запрещено слишком сильно гордиться собой.
Народные приметы
- Погода в марте будет такой же, как сегодня.
- Если на деревьях появится иней, то в ближайшие дни будет ясно.
- Скоро будет снежить, если рано будет светать.
- Если услышите треск деревьев, скоро придут суровые морозы.
- Если на небе будут ярко сиять звезды, то ждите хорошей погоды.
Что еще отмечают
В некоторых странах мира сегодня празднуют Международный день здоровья души и тела. В этот день важно позаботиться о себе, поскольку в жизни должен царить покой и гармония. Символично, что праздник выпадает на начало нового года, ведь это лучшее время, чтобы начать все с чистого листа бумаги.
Также сегодня отмечают День вишни в шоколаде. Это очень популярный десерт в мире. 3 января – отличное время, чтобы полакомиться им в заведении или приготовить самостоятельно. Также можно экспериментировать со вкусами.