3 января – какой церковный праздник: почему сегодня вечером нельзя тяжело работать

3 января по новому церковному календарю христиане чтят память святого пророка Малахия и святого мученика Гордия. Наши предки в этот день старались хорошо ухаживать за скотом, убирать в хлеву и делать разнообразные амулеты для защиты.

Также сегодня отмечается Международный день здоровья души и тела и День вишни в шоколаде. Больше читайте на сайте 24 Канала.

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День святого пророка Малахия и святого мученика Гордия

Раньше люди верили, что 3 января можно было вылечиться от различных заболеваний, в частности, от эпилепсии и одержимости нечистой силой. Для этого они шли в храм и молились святому Малахию. Часто в этот день из людей изгоняли беса. Согласно приметам, он переселялся в тело домашнего скота. Для предотвращения этого животным варили кашу, которую готовили на молоке, пекли для них каравай и наводили порядок в хлеву.

Также 3 января обязательно готовили праздничный ужин. На столе должны были стоять творожные блюда. Считалось, что они приносят счастье в дом.

Что нельзя делать

Нельзя выполнять тяжелый физический труд вечером, иначе потом будет болеть спина.

Не стоит ходить на рыбалку.

В этот день нужно учитывать каждое слово, поскольку люди могут часто обманывать.

Запрещено слишком сильно гордиться собой.

Народные приметы

Погода в марте будет такой же, как сегодня.

Если на деревьях появится иней, то в ближайшие дни будет ясно.

Скоро будет снежить, если рано будет светать.

Если услышите треск деревьев, скоро придут суровые морозы.

Если на небе будут ярко сиять звезды, то ждите хорошей погоды.

Что еще отмечают

В некоторых странах мира сегодня празднуют Международный день здоровья души и тела. В этот день важно позаботиться о себе, поскольку в жизни должен царить покой и гармония. Символично, что праздник выпадает на начало нового года, ведь это лучшее время, чтобы начать все с чистого листа бумаги.

Также сегодня отмечают День вишни в шоколаде. Это очень популярный десерт в мире. 3 января – отличное время, чтобы полакомиться им в заведении или приготовить самостоятельно. Также можно экспериментировать со вкусами.