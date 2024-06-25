25 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выпекать

Во вторник, 25 июня, верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии. В этот день люди идут в церковь, молятся и просят у нее крепкого брака, детей, а одинокие девушки к тому же – хороших женихов.

Праздник проводят в семейном кругу, близкие люди ходят в гости друг к другу. Больше информации об этом дне расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святой преподобномученицы Февронии

Святая Феврония жила во времена, когда правил император Диоклетиан. Ее дом – монастырь в Сиваполе, где настоятельницей была тетя девушки. Женщина следила, чтобы племянница придерживалась всех правил. Как-то Феврония смогла сделать так, чтобы одна из язычниц перешла в христианскую веру.

Тогда как раз происходили гонения за людьми, которые верили в Иисуса Христа. Воины добрались и до монастыря, в котором была Феврония. Там не осталось никого, кроме преподобномученицы и ее помощницы. Когда святую схватили, она отказалась отрекаться от христианства. Из-за этого Февронию казнили.

Что нельзя делать

Влюбленным парами запрещено ссориться, иначе ждет развод.

Не стоит заниматься рукоделием, ведь оно будет неудачным.

Лучше отложить работу в саду или на огороде на другой день.

Нельзя переезжать и делать перестановку, потому что придут проблемы.

Не рекомендуется что-то печь, потому что пострадают финансы.

Народные приметы

Если сегодня будет жарко, то такая погода продержится еще месяц.

Если увидите много клевера, то ждите дождей.

Радуга – к дождливой погоде.

Жаркий день – к плохому урожаю грибов.

Дождь – к богатому урожаю меда.

Что еще отмечают

Каждый год 25 июня отмечается День таможенника Украины. Праздник ввели в 2020 году. Поэтому искренне поздравляем сегодня всех причастных. Желаем вдохновения!

Кроме того, в этот вторник имеем Международный день моряка. В 2010 году страны, которые являются членами Международной морской организации, отписали резолюцию об учреждении такого события. Также поздравляем с профессиональным праздником!