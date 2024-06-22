22 июня – какой сегодня праздник: почему в этот день не стоит ходить в баню

В субботу, 22 июня, в церкви почитается память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день убирали в доме, работали на огороде и в саду. Ведь он удачный для таких дел.

По традиции, люди в сегодняшний праздник ходят в гости друг к другу. Некоторые даже обмениваются подарками. Больше информации расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Святой Евсевий исповедовал христианскую веру, поэтому император Констанций приказывал устраивать погоню за ним. Однажды правителю стало известно, что епископ имеет дома акт, который был заключен в соборе. Евсевий не захотел отдавать его, однако, на чудо, не пострадал из-за этого.

Впоследствии императором стал Юлиан Отступник, который также был против христианства. В это время Евсевий ходил по миру и рассказывал людям о вере в Иисуса Христа. Однако потом епископа посадили в тюрьму.

После смерти Юлиана Отступника, править стал христианин Иовиан. По его приказу, всех арестованных отпустили на свободу, Евсевия также.

Что нельзя делать

Запрещено конфликтовать, потому что долго не сможете помириться.

Влюбленным нельзя быть порознь, иначе впереди долгая разлука.

Лучше не ехать далеко, потому что произойдет несчастье.

Не рекомендуется посещать баню, потому что там сегодня есть нечистая сила.

Народные приметы

Дождь – к богатому урожаю зерна.

Жаркая погода – к морозной зиме.

Если увидите радугу, то вскоре выпадет дождь.

Туман – к ухудшению погоды.

Что еще отмечают

22 июня у украинцев – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Именно в эту дату, в 1941 году, гитлеровская коалиция вошла на территорию Советского Союза. Тогда погиб каждый пятый украинец.

Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день тропического леса. В 2017 году праздник ввела организация Rainforest Partmership. Во время события людей традиционно информируют о том, почему важно сохранить тропические леса.