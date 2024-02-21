21 февраля – какой праздник в Украине и мире: почему сегодня не стоит одевать грязные вещи
По новому церковному календарю 21 февраля христиане чтят память преподобного Тимофея Олимпийского. По традиции, сегодня нужно печь хлеб, чтобы быстрее призвать весну.
Также сегодня отмечается Международный день родного языка и Всемирный день комбучи. Больше об этих праздниках читайте на сайте LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Тимофея Олимпийского
Свою жизнь Тимофей Олимпийский провел в Малой Азии. С юного возраста он исповедовал христианскую веру, поэтому впоследствии получил от Господа дар исцеления. Святой помогал людям своими молитвами. В частности, изгонял нечистую силу и излечивал людей, которые страдали от тяжелой болезни. Перед смертью Тимофей решил отдалиться от людей, поэтому отправился жить в пустыню. Умер уже в достаточно преклонном возрасте.
Что нельзя делать
- Стоит отказаться от алкогольных напитков.
- Запрещено оставлять какие-либо дела незавершенными.
- Нельзя оставлять дом неубранным.
- Не стоит носить грязные и порванные вещи, потому что притянете несчастье.
Народные приметы
- Если снега уже почти не будет, то вскоре потеплеет.
- Если будут течь ручьи, то в этом году посевная начнется скоро.
- Теплая погода – к ранней весне.
- Если увидите белых зайцев, то еще стоит ждать снега.
Что еще отмечают
Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день комбучи. Сегодня сторонники этого напитка говорят о культурном значении чайного гриба, который имеет много полезных свойств. Интересно, что в древние времена его называли "чаем бессмертия", а император Цинь Шихуанди вообще считал эликсиром жизни.
Кроме того, сегодня отмечается Международный день родного языка. Инициатором праздника стала ЮНЕСКО. В частности, 28 октября – 17 ноября 1999 года в Париже прошла сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые этот день отпраздновали в 2000 году. Сегодня важно говорить о языках, которые на грани исчезновения.