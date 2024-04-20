Какой праздник в субботу, 20 апреля: почему сегодня нельзя стирать белье

20 апреля по новому церковному календарю почитается память преподобного Теодора Трихины. Наши предки в молитвах к святому просили здоровья, чтобы он помог вылечить болезни, которые беспокоят.

Раньше люди также начинали в этот день сеять фасоль, тыкву и огурцы. Подробнее о сегодняшнем празднике читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Теодора Трихина

Теодор Трихина родом из Константинополя. Он воспитывался в богатой семье и еще в детстве посвятил жизнь духовному развитию. В юном возрасте покинул свой дом и перебрался в пустыню. Теодор почти ничего не ел, а пил воду. Кроме того, не спал долго. Впоследствии получил от Господа особый дар.

Что нельзя делать

Отложите стирку белья на другой день, потому что ночью придет плохой сон.

Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, алкогольные напитки, устраивать громкие гуляния, ведь продолжается Великий пост.

Запрещено сквернословить и ссориться.

Не стоит идти на рыбалку.

Народные приметы

Если ударит гром, то получите обильный урожай.

Ясная ночь – к заморозкам.

Если начнется дождь, то в этом году меда почти не будет.

Если уже есть комары, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

На 20 апреля приходится ежегодный праздник – День благодарности волонтерам. Без этих людей невозможно представить нынешнюю жизнь в Украине. Наши волонтеры помогают не только армии, но и гражданским людям, которые пострадали во время кровопролитной войны, которую развязала Россия еще в 2014 году.

Традиционно в третью субботу апреля в Украине отмечается День окружающей среды. В этот праздник люди приводят в порядок свои города и села, в частности убирают мусор и сажают деревья.