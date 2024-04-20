Какой праздник в субботу, 20 апреля: почему сегодня нельзя стирать белье
20 апреля по новому церковному календарю почитается память преподобного Теодора Трихины. Наши предки в молитвах к святому просили здоровья, чтобы он помог вылечить болезни, которые беспокоят.
Раньше люди также начинали в этот день сеять фасоль, тыкву и огурцы. Подробнее о сегодняшнем празднике читайте на сайте LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Теодора Трихина
Теодор Трихина родом из Константинополя. Он воспитывался в богатой семье и еще в детстве посвятил жизнь духовному развитию. В юном возрасте покинул свой дом и перебрался в пустыню. Теодор почти ничего не ел, а пил воду. Кроме того, не спал долго. Впоследствии получил от Господа особый дар.
Что нельзя делать
- Отложите стирку белья на другой день, потому что ночью придет плохой сон.
- Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, алкогольные напитки, устраивать громкие гуляния, ведь продолжается Великий пост.
- Запрещено сквернословить и ссориться.
- Не стоит идти на рыбалку.
Народные приметы
- Если ударит гром, то получите обильный урожай.
- Ясная ночь – к заморозкам.
- Если начнется дождь, то в этом году меда почти не будет.
- Если уже есть комары, то вскоре потеплеет.
Что еще отмечают
На 20 апреля приходится ежегодный праздник – День благодарности волонтерам. Без этих людей невозможно представить нынешнюю жизнь в Украине. Наши волонтеры помогают не только армии, но и гражданским людям, которые пострадали во время кровопролитной войны, которую развязала Россия еще в 2014 году.
Традиционно в третью субботу апреля в Украине отмечается День окружающей среды. В этот праздник люди приводят в порядок свои города и села, в частности убирают мусор и сажают деревья.