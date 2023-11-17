17 ноября — какой праздник в Украине и мире: запреты и приметы на сегодня

Сегодня церковь чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Он известен благодаря дару доносить до людей слово Божие.

Многие язычники пришли в христианство благодаря его стараниям. Больше о том, что сегодня за день читайте на сайте 24 Канала.

Внимательно Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

Григорий Чудотворец родился в Неокесарии и учился в Александрии. Долгое время жил в пустыне. Защищал людей, когда их преследовали за христианскую веру.

Приметы на этот день

Если на улице хорошая погода, то зима будет теплой.

Пасмурная погода обещает облачную зиму.

Темный лед на реке – к хорошему урожаю на следующий год.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя ссориться, потому что призывете гнев святого.

Запрещено обсуждать людей за их спинами.

Запрещено примерять чужие украшения, особенно кольца.

Не стоит отправляться в путешествие, иначе в пути может случиться беда.

Праздник в Украине и мире

Также сегодня - Международный день против буллинга. Его отмечают дважды в год: в последнюю пятницу февраля и третью пятницу ноября. Этот день берет свое начало из Новой Шотландии. Двое ребят – Тревис Прайс и Дэвид Шепард выступили против буллинга, когда их одноклассника высмеяли за розовую рубашку.

Чтобы проявить солидарность, они приобрели 50 розовых сорочек и призвали своих одноклассников одеть их. Такой акт поддержки и единства привлек внимание не только в Канаде, но и в США и других странах. В следующем году инициатива приобрела международную огласку.