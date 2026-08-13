Какой церковный праздник 13 августа: у кого сегодня именины
Если сегодня кто-то из ваших соседей вдруг будет ходить вокруг дома с иконой, а в углах прятать чертополох –, не спешите звонить знакомому ботанику. Это не странный квест и не новый тренд из TikTok, а давняя народная традиция, связанная с церковным праздником 13 августа.
Как сообщает Андреевская церковь, в этот день православные верующие чтят память преподобного Максима Исповедника – богослова, мыслителя и святого, который не отрекся от своих убеждений даже под угрозой ссылки и смерти. А еще сегодня завершается празднование Преображения Господня, поэтому этот день считается особенным для молитвы, примирения и духовного очищения.
Какой церковный праздник 13 августа
Согласно новому церковному календарю, 13 августа верующие чтят преподобного Максима Исповедника. Он жил в VII веке, был одним из выдающихся богословов своего времени и всю жизнь защищал православную веру. Из-за своих убеждений святой пережил суды, ссылку и гонения, но не отрекся от своих взглядов.
Именно поэтому к Максиму Исповеднику и сегодня обращаются с молитвами об укреплении веры, мудрости, успехах в учебе и духовной поддержке.
Зачем сегодня обходят дом с иконой
В народе 13 августа называют Максимовым днем, и с ним связано немало интересных обычаев.
Самый известный из них – обойти дом с иконой, а в углах дома или хозяйственных помещений положить веточки чертополоха или будяка. Наши предки верили, что такой обряд защищает жилище от всего злого и приносит в дом покой.
Звучит немного необычно, но согласитесь: чертополох в углу имеет гораздо меньше побочных эффектов, чем бесконечные семейные ссоры.
Еще одна традиция этого дня – навести порядок в доме. Особое внимание советовали уделить кладовым, чердакам, погребам и хозяйственным помещениям. Возможно, самое время наконец найти ту коробку, которую вы ищете еще со времени прошлого ремонта.
Что нельзя делать 13 августа
Помимо привычных церковных запретов на ссоры, зависть, сплетни и ругательства, народные поверья советуют в этот день:
- не вспоминать старые обиды и не разжигать конфликты;
- не мстить и не отказывать в помощи;
- не начинать важных новых дел;
- не употреблять алкоголь и продукты животного происхождения, ведь продолжается Успенский пост.
Также считалось, что 13 августа стоит попросить прощения у тех, кого вы могли обидеть, и самому отпустить старые обиды. Иногда это действительно дешевле, чем годы семейной терапии.
Народные приметы
Наши предки внимательно наблюдали за природой:
- сильный ветер предвещает дождливый сентябрь;
- желтые листья на берегу – к ранним заморозкам;
- жаркий день обещает морозную зиму;
- если ночью кричит сова – погода вскоре изменится;
- много грибов в лесу – в следующем году будет щедрый урожай хлеба.
А если сегодня вам встретился Максим – не забудьте поздравить его с Днем ангела. И желательно без шуток о "максимальном" праздновании – он их уже точно слышал.
Кто отмечает День ангела 13 августа
В этот день именины отмечают Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна и Елизавета.
Какое еще праздник сегодня, 13 августа
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