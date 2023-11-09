Этот цветок превратит любую почву в чернозем: посадите его в ноябре

На плодородие почвы влияет его верхняя часть – гумус, богатый органикой. А вот состав гумуса зависит от растущих на нем растений. Значительно улучшить верхнюю часть почвы может космея.

Этот цветок улучшает структуру почвы, обогащает его азотом и предотвращает рост сорняков. Растение хорошо стимулирует развитие микроорганизмов, повышающих доступность магния и фосфора к разным культурам.

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Польза космеи для почвы

Особенно полезна космея для клубники. Посейте растение на грядках, где вы будете высаживать кустики. Лучше всего делать это в ноябре. Корни космеи выделяют вещества, убивающие нематоды – вредителей, крайне негативно влияющих на клубнику.

Смело сейте космею даже в слегка подмерзшую землю. Но успейте до прихода первого снега. Для этого сделайте на грядках неглубокие лунки и закиньте в них 2-4 семечка.

Полезный цветок для почвы / Фото Pixabay

Как еще сделать почву плодороднее

Самый простой способ – это внести в глину песок. Это дешевле, чем завозить чернозем на участок.

Будет хорошо, если вы добавите в землю угольную пыль, особенно если это торф или бурый уголь. Улучшают почву шелухи от семян, опилок, солома, резаная бумага, опавшие листья.

Вообще можно использовать любую органику. Однако интересно, что ее можно и не закапывать в грунт. Впоследствии удобрение затянут в землю дождевые черви, а грибы и бактерии превратят все в гумус.