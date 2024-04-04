Какой праздник отмечается 4 апреля: важные запреты на сегодня
Сегодня, 4 апреля, в церкви чтят память преподобного Иосифа Песнописца. В Украине еще продолжается Великий пост, который начался 18 марта.
Традиционно в этот период нельзя употреблять мясные, молочные продукты и алкоголь. Кроме того, стоит отказаться от громких гуляний, пишет LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Иосифа Песнописца
Иосиф Песнописец родился в Палестине. С самого детства он придерживался христианских традиций. В 17 лет парень пошел в монастырь, а уже вскоре стал пресвитером. Преподобный поддерживал людей, которые исповедовали христианскую веру, когда их начали преследовать. Именно из-за этого Иосифа как-то выгнали на остров Крит. Мужчине удалось спастись благодаря святителю Николаю. Впоследствии Песнописец создал монастырь в Константинополе.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься домашними делами и ремонтом.
- Лучше отложить рукоделие и работу в саду на другой день.
- Нельзя сквернословить, обижаться и сплетничать.
Народные приметы
- Если сегодня выпадет дождь, то он будет и летом.
- Солнечный день – к ясному лету.
- Мороз – к хорошему урожаю пшеницы.
- Ветер – к холодному лету.
Что еще отмечают
Каждый год 4 апреля в мире отмечается Международный день бродячих животных. Сегодня людей традиционно будут призывать помогать собакам и котам, которые не имеют дома, а также бороться с бездомностью.
Также в четверг имеем День создания НАТО. Именно в этот день, в 1949 году, объединились 12 государств. Сейчас организация состоит из 32 стран. Интересно, что в марте этого года Швеция присоединилась к Североатлантическому альянсу.