Какой праздник отмечается 4 апреля: важные запреты на сегодня

Сегодня, 4 апреля, в церкви чтят память преподобного Иосифа Песнописца. В Украине еще продолжается Великий пост, который начался 18 марта.

Традиционно в этот период нельзя употреблять мясные, молочные продукты и алкоголь. Кроме того, стоит отказаться от громких гуляний, пишет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Иосифа Песнописца

Иосиф Песнописец родился в Палестине. С самого детства он придерживался христианских традиций. В 17 лет парень пошел в монастырь, а уже вскоре стал пресвитером. Преподобный поддерживал людей, которые исповедовали христианскую веру, когда их начали преследовать. Именно из-за этого Иосифа как-то выгнали на остров Крит. Мужчине удалось спастись благодаря святителю Николаю. Впоследствии Песнописец создал монастырь в Константинополе.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься домашними делами и ремонтом.

Лучше отложить рукоделие и работу в саду на другой день.

Нельзя сквернословить, обижаться и сплетничать.

Народные приметы

Если сегодня выпадет дождь, то он будет и летом.

Солнечный день – к ясному лету.

Мороз – к хорошему урожаю пшеницы.

Ветер – к холодному лету.

Что еще отмечают

Каждый год 4 апреля в мире отмечается Международный день бродячих животных. Сегодня людей традиционно будут призывать помогать собакам и котам, которые не имеют дома, а также бороться с бездомностью.

Также в четверг имеем День создания НАТО. Именно в этот день, в 1949 году, объединились 12 государств. Сейчас организация состоит из 32 стран. Интересно, что в марте этого года Швеция присоединилась к Североатлантическому альянсу.