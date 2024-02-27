Какой праздник 27 февраля: что будет, если на иве появятся почки

По новому церковному календарю 27 февраля христиане чтят память святого Прокопия Декаполита. Он родился в древнем городе Селевкия, который располагался в Палестине, и был монахом.

По давней традиции, сегодня не стоит запирать двери. Ведь если придет путник, то его обязательно нужно впустить в дом, накормить и помочь, отмечает LifeStyle 24.

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День памяти святого Прокопия Декаполита

Во времена, когда жил Прокопий, процветало иконоборчество. Инициатором этого движения стал византийский император Лев III. Однако святой считал, что почитать иконы нужно, поэтому попал в немилость. По приказу правителя, сначала мужчину били железными прутьями, а затем посадили в тюрьму. Прокопия Декапотила освободили только тогда, когда умер Лев III. Он отправился жить в монастырь, а отошел в мир иной уже в преклонном возрасте.

Что нельзя делать

Сегодня не рекомендуется далеко путешествовать. Если куда-то поедете, то не машите никому рукой на прощание, иначе придет беда.

Нельзя ссориться и сквернословить.

Запрещено просить деньги в долг, потому что будете это делать следующие несколько лет.

Народные приметы

Если увидите подснежники, то уже можно начинать работать в поле.

Почки на иве – к щедрому урожаю.

Если заметите грачей в гнездах, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

27 февраля отмечается Международный день оптимиста. Интересно, что этот праздник имеет еще одну дату – первый четверг февраля. К сожалению, до наших времен не сохранилась информация, кто его ввел.

Также ежегодно 27 февраля в разных странах мира проходит День осведомленности об аносмии. Эта болезнь связана с потерей обоняния. Такое событие в 2012 году ввел американец Даниэль Шейн, который болел аносмией.