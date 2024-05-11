Они украдут ваше сердечко: 5 редких имен для мальчиков

Редкие имена вызывают восхищение у многих людей. Родители все чаще так называют малышей, ведь очаровываются звучанием. Когда дети подрастают, то обычно выделяются в компаниях или среди сверстников.

На самом деле до наших времен сохранилось немало редких имен, их просто нужно тщательнее искать. Несколько вариантов для вас собрал LifeStyle 24.

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Невероятные редкие имена для мальчиков

Модест

С латинского языка имя Модест переводится как "неприхотливый" и "скромный". Его довольно редко можно услышать в Украине, и зря. Ведь это имя наделяет мальчиков большим количеством положительных черт характера: трудолюбием, коммуникабельностью и бесконфликтностью.

Светозар

Имя Светозар имеет очень древнее славянское происхождение. Наши предки так называли детей еще тогда, когда было распространено язычество. Оно состоит из двух слов: "свет" и "сиять", поэтому и имеет значение – "тот, что освещает". Мужчины, которые обладают этим именем, достаточно приятные в общении.

Список редко употребляемых мужских имен / Фото Unsplash

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Тадей

По одной версии имя Тадей образовалось от имени Теодор. По другой, имеет еврейские корни и означает "похвала", с греческого языка также переводится как "сердце". Владельцы этого имени не любят сидеть на месте, они постоянно ищут приключения, поэтому иногда попадают в интересные ситуации.

Благомир

Славянское имя Благомир толкуется как "добрый к миру". В древние времена оно имело еще другую форму – Блажимир. Это имя действительно наделяет мальчиков хорошим характером. Они никогда не откажут в помощи близким или тем, кто в ней нуждается. Всегда стараются находить во всем позитив.

Камиль

Происхождение имени Камиль связывают с латинской фамилией Камиллус. Последнее возникло от слова "camillus", которое трактуется как "юноша на службе у богачей". Такие мужчины не боятся брать на себя ответственность даже в сверхсложных ситуациях. Им точно можно довериться.