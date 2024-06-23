Если надоели банальные варианты: 4 редких имени, которыми стоит назвать сына

Редкие имена обладают невероятной способностью влюблять в себя. Поэтому родители и обращают на них внимание, когда думают, как назвать будущего ребенка.

Имен, которые встречаются не так часто есть очень много. В сегодняшней подборке LifeStyle 24 поделится несколькими вариантами для мальчиков.

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Подборка красивых редких имен для мальчиков

Платон

Имя Платон появилось в Древней Греции и впоследствии стало употребляться и в Украине. Оно образовалось от слова "платюс", которое означает "широкоплечий".

Платон – активный мальчик, который проявляет свой непоседливый характер с самого детства. Однако во взрослом возрасте он становится более сдержанным, серьезным и иногда бескомпромиссным. Такие черты не всегда идут в плюс.

Северин

С латинского языка имя Северин переводится как "строгий" или "крепкий". Кроме нашей страны, оно также встречается в Германии, Польше и Италии.

Северин растет коммуникабельным и веселым мальчиком. Он много и упорно работает, чтобы достичь в жизни успеха. Часто даже занимает руководящие должности, ведь имеет способность налаживать работу в команде.

Редкие мужские имена / Фото Canva

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Елисей

Имя Елисей имеет древнееврейские корни и трактуется как "Бог – спасение". Из-за своего происхождения оно очень почитается в христианских странах.

Елисей добавляет положительной атмосферы в любую компанию. Если он начинает заниматься каким-то делом, то всегда доведет его до конца, несмотря на трудности. Однако также легко находит себя в профессиях, которые никогда не пробовал.

Серафим

Древнееврейское имя Серафим образовалось еще во времена Древнего Рима. Оно встречается в Библии и имеет значение "огненный".

Серафим хорошо проявляет себя как в школе, так и потом на работе. Он любит интересоваться миром и узнавать что-то новое, поэтому постоянно самосовершенствуется. К тому же обладает прекрасным чувством юмора.