4 мужских римских имени, которые вызывают восхищение

Многие римские имена считаются одними из самых популярных в Украине. Возможно, это связано именно с древней историей, происхождением и сильным значением.

Сегодня LifeStyle 24 собрал красивые римские имена, которыми можно назвать мальчика. Сохраняйте подборку, чтобы не потерять, когда будете думать, как назвать будущего сына.

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Максим

Имя Максим можно часто услышать среди украинцев. Оно образовалось от римского родового имени Maximus, которое переводится как "величайший", "самый большой".

Несмотря на такое значение, в детстве владельцы этого имени достаточно неуверенные в себе. Избавиться от такой черты характера удается только во взрослом возрасте. Однако тогда они могут вести себя несколько агрессивно и жестко. В частности, Максимам присущи категоричность и пыл, который трудно сдержать.

Савелий

Имя Савелий не такое популярное в Украине. Оно имеет римское и древнееврейское происхождение. Поэтому и обладает несколькими значениями: "неприхотливый" или "желанный", "неожиданный".

Такие мальчики отличаются спокойным характером, отзывчивостью и добротой. Они любят изучать что-то новое. Это, в частности, помогает развить интуицию и любознательность. Хотя Савелии есть довольно коммуникабельными, часто ищут работу, которая меньше всего связана с людьми.

Подборка римских мужских имен / Фото Canva

Виталий

Имя Виталий трактуется как "жизнеспособный", "жизненный", "тот, что дает жизнь". Интересно, что когда-то римские имена имели свои когномены – прозвища, которые потом начали наследоваться. Здесь он звучит как Vitalianus.

Виталии всегда стремятся зарабатывать много денег, поэтому очень целеустремленные. Нередко достигают значительных успехов в карьере, однако они не привыкли прислушиваться к чужим советам. Таким мужчинам важно принять решение самостоятельно, чтобы точно быть уверенными.

Марк

Имя Марк появилось от слова "marcus", которое толкуется как "молоток". Ранее в Риме этот предмет считался оружием, которое было предназначено для гладиаторских боев. Имя также связывают с римским богом войны Марсом.

У мальчиков, которым принадлежит это имя, довольно сложный характер. Они привыкли проявлять решительность в различных ситуациях, а также всегда выражать собственное мнение. Часто могут быть слишком самоуверенными и эгоистичными, поэтому иногда возникают серьезные ссоры с людьми.