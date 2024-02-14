Так называют победителей: 7 мужских имен, которые приносят своим владельцам успех

Обычно родители хотят самого лучшего для своих детей. Поэтому выбирают для них имена, которые помогают преодолевать любые жизненные трудности и приносят огромный успех в карьере и личной жизни.

Сегодня LifeStyle 24 публикует подборку таких имен для мальчиков. Так называют настоящих победителей, которые являются очень целеустремленными.

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Имена для мальчиков: список

Имя Виктор с латинского языка переводится как "победа", "победитель". Такие мальчики проявляют свою целеустремленность с самого детства. Они не боятся работы и всегда доводят дело до конца.

Имя Станислав имеет славянские корни и означает "тот, кто прославился" или "славный своим лагерем". Во времена Киевской Руси так называли мальчиков из знатных семей. Кроме Украины, это имя также популярно в Польше.

Имя Никита появилось в Древней Греции и трактуется как "победитель". Такие мальчики очень уверены в себе. Они редко прислушиваются к чужому мнению и советам близких, а делают так, как считают нужным.

Подборка имен, которыми можно назвать сына / Фото Unsplash

Имя Кирилл также имеет древнегреческое происхождение. Оно означает "владыка", "маленький господин". Такие мальчики часто могут быть слишком самоуверенными. Они любят получать внимание и похвалу.

Имя Олег происходит от скандинавского слова "хельге", которое переводится как "светлый", "священный". Оно олицетворяет могущество, силу и власть. Интересно, что такие ребята очень справедливы, поэтому им можно довериться в любой ситуации.

Имя Макар пришло к нам из Древней Греции. Со временем приобрело особую популярность в славянских странах. Оно трактуется как "счастливый", "блаженный". Владельцы этого имени всегда отстаивают свое мнение и достигают успеха.

Имя Александр образовалось из двух греческих слов: "alexeo" ("защищать") и "andress" ("человек"). Поэтому оно имеет значение "защитник". Такие ребята обладают справедливым, смелым, настойчивым и честным характером.