Вы могли о них не знать: 5 старинных мужских имен, которые поразят каждого

Уже несколько лет старинные имена успешно возрождаются. Родители ищут интересные варианты, чтобы выбрать что-то необычное и древнее для своих детей. Иногда на улице можно услышать имена, о существовании которых многие даже не знали.

Людям, которые в ожидании сына, очень пригодится подборка, которую подготовил LifeStyle 24. Мы собрали старинные мужские имена, которые вызывают восхищение.

Вау 4 мужских имени, которые привлекают в жизнь только счастье

Невероятные старинные имена для мальчиков

Ариан

По одной версии, имя Ариан имеет еврейское происхождение и трактуется как "лев". По другой, пришло к нам из Персии и образовалось от названия племени "ари", поэтому и означает "перс". Такие мальчики – уверены в себе, хотят быть лидерами в каждой компании, не боятся высказывать собственное мнение.

Лаврентий

Имя Лаврентий имеет две теории своего происхождения. Первая говорит, что образовалось от латинского слова "laurentius", которое переводится как "лаврентский". Согласно второй, происходит от слова "laurus", то есть "лавровое дерево". Владельцы этого имени всегда хотят быть первыми, они не терпят вторые места.

Древние имена для мальчиков / Фото Canva

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Митрофан

Имя Митрофан имеет древнегреческие корни. В частности, появилось от имени Метрофанес, которое толкуется как "матерью явленный". Такие мужчины любят решать конфликты мирным путем. На них можно положиться в любой сложной ситуации, ведь очень надежные люди.

Евсей

Древнегреческое имя Евсей трактуется как "благочестивый". С самого детства такие ребята хотят все решать самостоятельно, без чужой помощи. Они очень серьезные на работе, ведь все дела должны быть выполнены идеально.

Демко

Имя Демко образовалось от других – Демьян и Дамиан. В давние времена было довольно популярное, но потом стало редким. Мужчины, которым принадлежит это имя, привлекают людей своей искренностью, коммуникабельностью и чувством юмора.