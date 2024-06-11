Просто и красиво: 4 имени, которыми называли мальчиков в древности

Некоторые украинские имена образовались очень давно, однако встречаются и сейчас. Ведь кто-то из родителей обращается к глубинам истории, когда размышляет, как назвать ребенка.

Если вы ищете древнее имя для своего сына, то сохраняйте подборку, которую составил LifeStyle 24. Здесь собраны самые красивые варианты.

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Список древних мужских имен

Климентий

Славянское имя Климентий – одно из древнейших. Говорят, что оно имеет греческие и латинские корни, а означает "виноградная лоза" или "милосердный". Владельцы этого имени – спокойные и уравновешенные мужчины. Поэтому они умеют сконцентрироваться на работе и выполняют ее идеально.

Никита

Имя Никита берет свое начало еще со времен Древней Греции и трактуется как "победитель". Вокруг таких ребят всегда много людей. Они любят путешествовать, познавать мир и заводить новые знакомства.

Имена, которыми стоит назвать мальчика / Фото Canva

Нестор

Имя Нестор можно встретить в греческих мифах, поэтому имеет глубокие корни. Трактуется как "вернулся на родину". Мальчикам, которым дают это имя, трудно контролировать свое поведение с самого детства. Они и во взрослом возрасте выделяются сложным характером, который не всегда нравится людям.

Онуфрий

Имя Онуфрий имеет египетское происхождение и переводится как "тот, кто всегда добрый". Такие мужчины – мудрые и верные. Они никогда не бросят близких людей в беде, не предадут своих принципов, чести и достоинства.