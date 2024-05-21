Выберите лучшее для будущей дочери: 5 самых красивых женских имен

Благозвучных украинских имен много. Часто они привлекают еще и своим значением, ведь некоторые родители обращают на него особое внимание. Считается, что имя помогает детям двигаться по жизни и наделяет их определенными чертами характера.

Сегодня LifeStyle 24 публикует подборку нескольких самых красивых вариантов для девочек. Поэтому выбирайте, если уже вскоре ждете дочь.

Красота Влюбляют своим звучанием: 8 волшебных современных имен для девочек

Список самых красивых женских имен

Алина

С древнегерманского языка имя Алина переводится как "возвышенная" или "благородная", в частности образовалось от имени Аделина. Существует также мнение, что оно возникло в Древней Греции и означает "лучезарная" или "солнечная".

С самого детства Алина любит выделяться среди других детей. Она всегда старается привлекать к себе внимание и быть лидером в компании.

Полина

Согласно первой версии, имя Полина имеет древнегреческие корни и происходит от имени Аполлинарий, которое трактуется как "солнечный". По второй теории, связано с французским именем Поль – "малыш", "маленький".

Полина хочет хорошо выглядеть в любой ситуации. Ей важно много времени и внимания уделять собственной внешности, чтобы всегда быть на высоте.

Как назвать дочь / Фото Freepik

Кстати Женщины с этими именами имеют мягкий характер: посмотрите список

Дарья

Славянское имя Дарья имеет очень красивое значение – "подарок", "дарованная Богом". Также есть теория, что оно пришло к нам из Древней Персии и толкуется как "победительница", "обладающая добром", "богатая".

У Дарьи довольно импульсивный характер. Ей сложно усидеть на месте, ведь любит активно проводить время и не может что-то делать медленно.

Мила

Имя Мила – славянского происхождения и переводится как "милая", "любимая". Имеет также достаточно редкую для Украины мужскую форму – Милан. Кроме того, является сокращенной версией популярного имени Людмила.

Мила всегда знает, чего она хочет, ведь очень уверена в себе, имеет решительный и целеустремленный характер. Не боится брать на себя ответственность.

Виктория

Имя Виктория является одним из самых популярных в Украине, распространено и в других странах мира. С латинского языка оно переводится как "победа". Интересно, что так раньше называлась римская богиня, которая упоминается в мифологии.

Виктория много времени посвящает работе, однако она является и хорошей хозяйкой. Ведь пытается поддерживать порядок в доме и создавать уют.