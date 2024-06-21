Поражают и влюбляют с первого звучания: 4 красивых и необычных имени для девочек

Необычные имена часто поражают своей благозвучностью. Этим они и привлекают внимание родителей, которые не хотят называть своих детей как-то традиционно. С каждым годом невероятных вариантов появляется все больше и больше.

В сегодняшнем материале LifeStyle 24 собрал подборку необычных имен для девочек. Примите во внимание эти замечательные варианты, если вскоре ждете рождения дочери.

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Пенелопа

С древнегреческого языка имя Пенелопа переводится как "верная жена". Сейчас оно, пожалуй, больше всего полюбится поклонникам сериала "Бриджертоны", ведь так называется главная героиня третьего сезона. Девушки, которые имеют это имя, уверены в себе, поэтому не боятся различных жизненных испытаний.

Доминика

Имя Доминика – латинского происхождения и образовалось от имени Доминик. Оно трактуется как "принадлежащая Господу" и часто встречается в королевских или других знатных семьях. Обладательницы этого имени всегда стремятся к независимости и никому не подчиняются. Они делают так, как считают нужным.

Как назвать девочку / Фото Freepik

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Франческа

Имя Франческа происходит от мужского имени Франциск, которое имеет итальянское происхождение. Означает "свободная" или "та, что родом из Франции". Оно, кстати, довольно популярно среди итальянских знаменитостей. Женщины с этим именем – серьезные по жизни, поэтому не любят, когда кто-то из окружения проявляет легкомыслие и безответственность.

Лилиана

Считается, что Лилиана – это одна из форм популярного французского имени Элизабет. Его также часто связывают с мужским именем Лилиан. С латинского языка трактуется как "цветок белой лилии". Женщины, которые так называются, обычно лучше всего проявляют себя в творческих профессиях, ведь обладают невероятной фантазией.