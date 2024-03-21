Имена для девочек на букву "О": подборка, которая вам понравится

Родителям нужно внимательно думать над именем для ребенка, чтобы не прогадать с выбором. Ведь оно наделяет сына или дочь особыми чертами характера, определенной энергетикой и сопровождает в течение всей жизни.

Если вы в ожидании девочки, то советуем обратить внимание на наш материал. Ведь сегодня LifeStyle 24 подготовил подборку женских имен на букву "О". Здесь вы найдете интересные факты о них, значение и происхождение.

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Невероятные имена для девушек на букву "О"

Елена

Имя Елена связывают с греческим богом солнца Гелиосом. Поэтому и перевод соответствующий: "солнечный луч", "солнечный свет". У таких девушек большие амбиции и планы на жизнь. Обычно они имеют много интересов.

Есть несколько известных обладательниц этого имени: первая леди Украины Елена Зеленская, украинская писательница Елена Пчилка и украинская актриса Елена Кравец.

Ольга

Особую популярность имя Ольга получило во времена Киевской Руси. Имеет скандинавские корни, в частности происходит от имени Helga, которое трактуется как "святая". Иногда ему также дают значение "чудодейственная".

Такое имя часто встречается и среди украинских знаменитостей. Речь идет об украинских певицах Ольге Поляковой и Ольге Цибульской, украинской актрисе Ольге Сумской и украинской писательнице Ольге Кобылянской.

Красивые имена для девочки / Фото Canva

Александра

Имя Александра пришло к нам из Древней Греции. Оно означает "отважная", "защитница", "надежда". Наделяет женщин невероятной активностью, спонтанностью и азартностью, поэтому им всегда сложно усидеть на месте.

Также отметим, что это имя принадлежит украинской певице, солистке группы "KAZKA" Александре Зарицкой и дочери Владимира и Елены Зеленских.

Оксана

Имя Оксана часто связывают с именем Ксения. Поэтому толкуется по-разному: "гостеприимная", "гостеприимство" или "гостья", "путешественница". Его обладательницы выделяются невероятной настойчивостью, которая позволяет уверенно достигать целей.

Такое имя имеет украинская писательница и феминистка Оксана Забужко, украинская военнослужащая Оксана Рубаняк, украинская артистка Оксана Билозир и бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл.