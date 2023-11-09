Слишком много переживают: 5 знаков зодиака, которых всегда интересует мнение других

Есть люди, которых очень сильно интересует чужое мнение. Они тяжело реагируют на критику и переживают, чтобы понравиться другим.

Астрологи отмечают, что этому подвержены сразу 5 знаков зодиака. В частности, Весы, Близнецы, Рак, Водолей и Рыбы, передает 24 Канал.

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Весы

Представителям этого знака зодиака важно мнение других. Они всегда стараются оставаться со всеми в хороших отношениях и быть хорошим человеком.

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Водолей

Очень часто эти люди слишком сильно переживают о том, а что подумают другие. Водолеи могут беспокоиться, правильно ли они все делают и говорят. Это плохо влияет на их настроение и самочувствие.

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Близнецы

Очень коммуникабельные Близнецы прислушиваются к мнению других, даже если чужие. Эти люди могут воспринимать критику как "трагедию".

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Рыбы

Представители этого знака зодиака, особенно пожилые люди, очень часто озабочены тем, а что скажут другие. Нередко Рыбы могут быть убеждены, что все нужно делать хорошо и правильно, чтобы не навредить людям, даже если это ставит в невыгодные условия их самих.

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Рак

Эти люди очень тяжело воспринимают критику и нередко длительное время беспокоятся о ней. Кроме того, могут серьезно реагировать даже на шутки.

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