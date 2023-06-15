Напомните о себе: 3 знака зодиака, которым нужно привлечь внимание начальства
Некоторым знакам зодиака следует напомнить о себе спонсорам и начальству. Есть благоприятный период получить символическую или финансовую награду.
Перед боссом всегда следует демонстрировать трудолюбие и упорство. Ракам, Стрельцам и Водолиям следует привлечь внимание начальства, чтобы доказать свою важность, пишет 24 Канал.
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Рак
Раки могут оказаться в нужном месте в нужное время – и это привлечет внимание начальства. Вам нужно доказать, что вы с ответственностью относитесь к задачам и готовы выполнять разные заказы.
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Стрелец
Стрельцы получат немало возможностей и шансов в ближайшее время. Поэтому нужно использовать это и привлечь шефа. Следует показать свои положительные черты.
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Водолей
Некоторые представители Водолея могут напомнить о себе ради развития своего проекта. Демонстрируя свои знания, им удастся получить дополнительные средства.
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