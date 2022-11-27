Сложности в год Кролика: астролог рассказал, какие знаки зодиака расстанутся в 2023 году

Новый 2023 год не будет для всех гармоничным. Некоторых знаков зодиака ждут разочарования, поскольку судьба подарит им неприятность. Львы, Козероги и Рыбы вынуждены будут пережить непростой момент и расстаться со своими половинками.

2023 год для некоторых знаков зодиака будет трудным в плане любовных отношений, пишет 24 канал. Не все пары смогут сохранить гармонию в год Черного Водяного Кролика. Многие пары с болью осознают, что их любовь подошла к концу и завершат отношения.

Читайте также Новый год 2023: кто главный покровитель и как его правильно встретить

Львы

Для Львов первая половина года вряд ли будет счастливой. В вашей жизни появится человек, к которому вы будете испытывать симпатию. Вы не будете прибегать к измене и никоим образом не сделаете чего-то плохого по отношению к своей второй половинке, впрочем, осознаете для себя, что предыдущие отношения следует завершать.

Вам будет очень трудно начать разговор и рассказать о своих угасших чувствах, но через некоторое время вы только поблагодарите себя за мужество и за то, что не мучили себя и другого человека еще долго.

Козероги

Уже осенью Козероги могут расстаться со своей второй половинкой. Вам будет трудно понять для себя, что чувства угасли, и нужно завершать историю. Ваша вторая половинка поначалу очень тяжело воспримет развод, однако со временем вы оба будете счастливы в новых отношениях, поэтому не бойтесь завершать старое. Помните, что в будущем вас ждет ваша судьба, которая принесет вам счастье, гармонию и отношения, о которых вы всегда мечтали.

Рыбы

Лето для Рыб будет достаточно напряженным. Вас введет в заблуждение другой человек, так что вы сами того не осознавая, можете прибегнуть к измене. Это очень подкосит ваши долговременные отношения с человеком, который души в вас не чаял и всегда был для вас хорошим. Ваша измена плохо повлияет на вас обоих: постоянные ссоры, недоразумения, выяснение отношений приведут вас к выгоранию, так что вам не останется ничего, кроме того, чтобы разойтись.