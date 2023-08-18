Не Овен или Близнецы: 3 знака зодиака, которые едва ли не всегда грустны и злы

Некоторые люди склонны к грусти и злобе. Астрологи уверены, что на это также влияют знаки зодиака.

Так, Водолей, Рыбы и Стрелец чаще всего бывают печальными и злыми, пишет 24 Канал.

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Водолей

Родившиеся под этим знаком зодиака эмоционально чувствительны. Водолеи склонны к переживаниям и тревожности. Часто их просто вывести из себя. Когда злятся, могут быть нервными и беспокойными.

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Рыбы

Представители этого знака зодиака часто могут смотреть на свет из-за розовых очков, что нередко приводит к разочарованиям. Рыбы переживают, когда им что-то не удается. Они склонны скучать и брать все близко к сердцу, а еще злиться прежде всего на себя.

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Стрелец

Этот знак зодиака часто замыкается в себе. Стрельцы склонны впадать в уныние. Кроме того, носят воспалительный характер, ведь их стихия – огонь. В моменты злобы могут наговорить лишнего.

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