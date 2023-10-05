Страшные транжиры: кто из знаков зодиака тратит много денег

Финансовая грамотность – это навык, которому нужно учиться. Ибо правильно распределять средства умеют не все. Некоторые тратят деньги направо и налево.

Крупнейшими транжрирами среди знаков зодиака являются Львы, Раки и Стрельцы. Для них не важно, что будет завтра: когда есть средства – живут по полной и тратят очень много.

Кто это Токсические и коварные: топ-2 главных манипуляторов по знаку зодиака

Лев

Эти люди тратят все до последней копейки. Когда у них есть средства – посещают заведения, ездят в путешествия, покупают дорогие вещи. А когда нет – начинают просить деньги у друзей и знакомых. Затем эти долги отдают месяцам.

Гороскоп для Львов

Грустно Надеяться бесполезно: эти два знака зодиака не способны на романтические поступки

Рак

Раки – страшные шопоголики. Их лучше не пускать в магазин, потому что вернутся с пустыми карманами. И навсегда эти покупки оправданы: покупают то, что нравится в моменте. А потом могут жалеть об израсходованном, но когда становится поздно.

Гороскоп для Раков

Круто Какие 3 знака зодиака в октябре закрутят бурный роман

Стрелец

Стрельцы любят выглядеть дорого-много. И чтобы поддерживать эту роскошь, готовы тратить очень много денег. Но дело в том, что их расходы значительно превышают доходы. Так что Стрельцы не осознают, что тратясь на внешние атрибуты, не имеют возможности действительно разбогатеть.

Гороскоп для Стрельцов