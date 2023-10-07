Сохраняют покой в любой ситуации: 3 наиболее стрессоустойчивых знака зодиака

Уметь овладеть своими эмоциями – просто необходимое умение в современном мире. Ведь от этого зависит здоровье. Есть знаки зодиака, которым это удается лучше всего.

Речь идет о Рыбах, Тельцах и Весах. Они способны сохранять спокойствие в наиболее стрессовых ситуациях. И это им частенько помогает в жизни держаться достойно.

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Рыбы

Это один из самых спокойных знаков зодиака. И это их сильная сторона, потому что ничто их не может разозлить. В неприятных ситуациях такое умение сохраняет Рыбам множество нервных клеток. И это однозначно только их "плюс".

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Телец

Абсолютно неконфликтны – Тельцы. Они не любят выяснять отношения или спорить. Предпочитают знать свою правду молча. Они никогда не начнут паниковать или кричать, когда что-то идет не так. Будут решать проблему тихо и мирно.

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Весы

Весы обходят стороной манипуляции, провокации и другие токсичные вещи. Их дипломатичность позволяет им проживать тихую и спокойную жизнь. Эта гармония пришла к ним после долгих стрессов и тяжелых ситуаций.

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