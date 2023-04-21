Может разрушить жизнь: 3 знака зодиака, которые совершат роковую ошибку на выходных

Трем знакам зодиака следует быть осторожными в эти выходные. Если вы совершите ошибку в решениях – пожалеете, потому что она может стать роковой.

Астрологи прочат непростые выходные для трех знаков зодиака. Овнам, Ракам и Рыбам следует осторожничать – они будут проходить настоящую выдержку на прочность, сообщает 24 Канал.

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Овен

Роковая ошибка, которую могут допустить представители Овнов, связана с личной жизнью. Астрологи говорят, что на фоне напряженных отношений вы можете сорваться и сказать много плохого в сторону любящих вас людей. Если вы проявите выдержку, сможете сохранить отношения со второй половинкой или лучшим другом.

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Рак

В эти выходные Ракам нужно быть внимательными относительно своих расходов и финансов. Откажитесь от большой покупки, которую вы планировали долгое время. Есть риск, что вас обманут.

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Рыбы

Эмоциональность Рыб может сыграть с ними в плохую шутку. Астрологи советуют быть спокойными и взвешенными. Им следует взвешивать каждое решение, чтобы не совершить роковую ошибку, которая разрушит жизнь.

Гороскоп для Рыб