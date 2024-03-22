Хоть к ране прикладывай: 3 самых добрых знака зодиака

Некоторые люди настолько добрые, хоть к ране прикладывай. Интересно, что чаще всего речь идет о представителях трех знаков зодиака.

Так, Весы, Стрелец и Рыбы – самые добрые знаки зодиака. Они не оставят в беде, пишет LifeStyle 24.

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Весы

Рожденные под этим знаком зодиака всегда готовы прийти на помощь. И речь идет не только о близких людях. Весы обладают природной способностью понимать чувства и потребности других. Они спокойны и чрезвычайно добры.

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Стрелец

Стрельцы – оптимисты, которые пытаются сделать мир вокруг себя лучше. Они открыты к новым знакомствам и готовы помочь.

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Рыбы

Представители этого знака являются доброжелательными и сочувствующими. Также Рыбы эмпатичны. И хотя очень часто живут в собственном мире, готовы поддержать других.

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