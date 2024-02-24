Притягивают неудачи: какие 3 знака зодиака никак не могут достичь успеха в жизни

Некоторые люди легко могут покорить любую вершину. Между тем другие будто притягивают неудачи.

Так, Рыбы, Телец и Рак чаще всего не могут достичь успеха в жизни. Почему именно, пишет LifeStyle 24.

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Рыбы

Эти сентиментальные и очень эмоциональные люди могут страдать от недостаточной самодисциплины. Рыбы нередко живут в собственном мире. Они отвлекаются от своих целей. Также могут быть склонны к потере концентрации и сомнениям в себе.

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Рак

Рожденные под этим знаком зодиака тщательно заботятся о своей семье и близких. Они стараются обеспечить всем необходимым. Впрочем, когда что-то не получается с первого раза, Раки склонны опускать руки. Кроме того, они часто поддаются лени.

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Телец

Представители этого знака зодиака часто боятся выйти из своей зоны комфорта и решиться на что-то новое. Тельцы могут отказаться от возможностей, если придется им идти на риск.

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