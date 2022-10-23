Астрологи предсказывают улучшение условий труда и стремительное повышение представителям этих знаков зодиака – их трудолюбие и настойчивость взяли свое, пишет 24 канал.

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Стрелец

Несмотря на то, что начало осени, в том числе сентябрь, может стать достаточно рискованным временем для Стрельцов в плане работы, конец этого сезона принесут представителям этого знака желаемое признание и повышение.

Гороскоп для Стрельцов

Когда Стрельцам предложат новый проект или незнакомое занятие на работе в ноябре, им не стоит отказываться – сложный и свежий проект может принести вожделенную славу и увеличение не только статуса, но и зарплаты.

Телец

Творческий Телец постоянно пытается прорваться к новым вершинам (к сожалению, иногда без успеха). Однако ноябрь сможет стать для представителей этого знака зодиака судьбоносным и подбросит возможность проявить себя.

Гороскоп для Тельцов

Тельцам не стоит закрываться в себе и начать доверять людям – они смогут предложить на первый взгляд ненадежную авантюру, которая в итоге окажется ключом к признанию и обогащению Тельцов.

Девы

Для Дев осень будет плодородной и активной в плане работы. Чем больше Девы будут работать в ноябре, тем больше шансов у них будет не только получить премию, но и, наконец, достичь желаемого повышения.

Гороскоп для Дев

В ноябре Девы смогут проявить себя на рабочем месте, что может заинтересовать других работодателей. В результате представители водного знака зодиака смогут перейти на более престижное и более оплачиваемое место.