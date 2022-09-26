Кому осень разобьет сердце: астролог назвал 3 знака зодиака, которые разойдутся с любимым человеком

Осенью у многих людей возникает желание побыть меланхолическими, задумчивыми и грустными. А у Тельцов, Овнов и Львов это желание может быть обусловлено тем, что они расстанутся с дорогим для них человеком.

Осенью представители этих знаков зодиака могут быть абсолютно выбиты из нормального ритма жизни болезненным расставанием с любимым человеком. 24 канал выяснил, как и при каких условиях это может произойти.

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Овен

Активные Овны редко сидят на месте и постоянно занимаются работой, активностями на свежем воздухе, иногда могут забывать уделять достаточно внимания своей второй половинке. Поэтому в паре могут появиться недоговоренности, которые впоследствии выльются в ссоры, а возможно – в развод.

Поскольку партнер или партнерша Овнов чувствуют себя забытыми и ненужными, они будут стремиться отделиться от Овна, при чем как можно быстрее. Такой спонтанный развод может надолго выбить Овнов из ритма. Чтобы избежать этого, представителям этого знака зодиака стоит больше времени уделять своим любимым.

Телец

Тельцы часто бывают очень пренебрежительными – и это касается не только знакомых или коллег, но и их любимых. Снобское поведение может не только привести к куче мелких ссор, но и к серьезным скандалам.

Из-за того, что избранница или избранник Тельца будут чувствовать себя не на уровне с любимым, они будут бунтовать и избегать общения – и это может обернуться разводом. А чтобы избежать такого сценария, достаточно с уважением относиться к своей второй половинке и не относиться пренебрежительно любым ее словам.

Лев

Осенью Львы сами могут стать инициаторами развода – этому огненному знаку зодиака становится скучно в длительных отношениях, и чтобы пройти выдержку времени, нужно подбрасывать в костер любви свежих дров. К сожалению, этой осенью некоторым может не хватить даже хвороста, поэтому Львы выберут разорвать отношения.

Чтобы не впасть в депрессию и тоску по бывшим, Львам стоит разнообразить свой досуг и больше времени проводить с друзьями.