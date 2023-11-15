Язык как помело: какие 3 знака зодиака не умеют хранить тайны

Некоторым людям лучше не доверять свои секреты, если не хотите, чтобы о них узнали абсолютно все. Астрологи назвали 3 знака зодиака, в которых чуть ли не постоянно чешется язык.

Так, Близнецы, Стрелец и Лев нередко не умеют держать язык за зубами. Эти люди могут рассекретить то, о чем другие не должны знать, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Болтливые Близнецы могут найти язык с кем угодно. У этих людей подвешен язык. Однако такая особенность может иметь и негативные последствия. Рожденные под этим знаком в большинстве своем не умеют хранить секреты.

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Стрелец

Эти люди – авантюристы. Стрельцы спонтанны и открыты. Впрочем, естественный энтузиазм и импульсивный характер могут затруднять сохранение секретов. Представители этого знака могут часто ощущать необходимость поделиться интересной информацией с другими людьми.

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Лев

Гордые Львы всегда стремятся быть на первом месте. В погоне за вниманием они могут не удержаться и рассказать то, о других вообще не должны узнать.

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