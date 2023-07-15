Настоящие трудяги: 2 самых трудолюбивых знака зодиака
15 июля 2023, 18:20Читати новину українською
Трудолюбие – отличная черта характера. Астрологи назвали знаки зодиака, которые добросовестнее всего относятся к работе.
На первом месте – Козероги. Далее идут Девы, рассказывает 24 Канал.
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Козерог
Рожденные под этим знаком буквально чемпионы по трудолюбию. Козероги ответственны и не боятся делать что-нибудь новое. Если доверите им важную задачу, то не сомневайтесь, справятся на 100%.
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Девы
Представители этого знака также отличаются от других своим трудолюбием. Девы всегда стремятся к совершенствованию во всем, что делают. Родившиеся под этим знаком известны своим вниманием к деталям, поэтому идеально выполнят поставленную задачу.
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