Фортуна на вашей стороне: астролог назвал 3 знака зодиака, которым будет везти осенью

Осень – прекрасное время для того, чтобы воплощать свои планы и желания. А для Весов, Раков и Водолеев осенние дни будут очень благоприятными для всех их фантазий – удача следует за этими знаками.

24 канал выяснил, каким знакам зодиака будет сопутствовать удача осенью и они смогут обратить это себе на пользу.

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Весы

Домашние и нежные Весы обычно долго выбирают, что они будут делать, и тщательно взвешивают "за" и "против". Этой осенью стоит отойти от вечной нерешительности и начать совершать спонтанные поступки – судьба с радостью направит Весов в правильное русло.

Этой осенью Весам следует быть смелыми и решаться делать вещи, не присущие им вообще. Не бойтесь ошибиться – звезды пророчат исключительно счастливое окончание любого действия Весов.

Раки

Этой осенью для Раков произойдет новый виток в карьере – если раньше представители этого знака зодиака занимались самообучением или проходили курсы и специальные подготовки, то начальство с радостью оценит это и предложит повышение.

Также Раки могут вернуться к высшему образованию этой осенью – получать знания никогда не поздно, даже если у вас уже есть 3 диплома. Ракам не стоит переживать по поводу поступления или обучения – этой осенью они получат по максимуму полезной информации, которая понадобится в будущем.

Водолеи

Для Водолеев осень обычно не воспринимается как полноценный сезон, и это серьезное упущение. В этом году Водолеям наконец-то нужно почувствовать осень во всей своей красоте и не прятаться за бетонными стенами города.

Середина-конец осени для Водолеев – оптимальное время для того, чтобы собрать рюкзаки, своих друзей и уехать в путешествие. Именно в пути Водолеи осенью найдут выход из старых проблем, разберутся в себе и полноценно отдохнут.