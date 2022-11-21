Свадьба в год Кролика: три знака зодиака, которые поженятся в 2023 году

Уже совсем скоро наступит год Черного Водяного Кролика. В 2023 году он подарит любовь и поможет создать семью трем знакам зодиака – Стрельцам, Козерогам и Девам.

Свадьба – одно из важнейших событий в жизни каждого человека, пишет 24 канал. По словам астролога, год Кролика подарит трем представителям любовь и и поможет создать новую семью.

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Стрельцы

Одинокие Стрельцы уже совсем скоро могут встретить свою вторую половинку и уже к лету жениться. Вас ждет чистая и пылкая любовь, и вы наконец-то поймете, что человек, который рядом с вами – именно тот, которого вы так давно ждали. В 2023 году вам предстоит прекрасный период.

Козероги

В 2023 году Козероги обретут уверенность в себе, так что у вас улучшатся не только дела на работе, но и в личной жизни. Вы будете привлекать внимание противоположного пола, поэтому имеете большой шанс жениться уже до конца года.

Девы

Девы имеют все шансы в 2023 году найти человека, с которым смогут построить не только крепкие и долговременные отношения, но и вступить в брак. Астрологи говорят, что если вы женитесь в апреле, августе или сентябре, то ваш союз будет счастливым и радостным.