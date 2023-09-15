Эти растения восстановят почву после помидоров: что именно нужно посадить

Помидоры извлекают немало питательных веществ из почвы. Также они способны инфицировать землю болезнями. Решения есть.

Для того чтобы избежать заражения земли, нужно забрать с участка всю ботву, которая осталась после томатов и сжечь. Также можно обработать почву некоторыми растворами и посадить растения, которые насытят его полезными элементами. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

Понравится каждому 6 самых вкусных ранних сортов огурцов

Какие растения следует посадить после помидоров

После того, как вы убрали остатки от кустов помидоров, на участке можно посадить сидераты. Это растения, улучшающие структуру земли и наполняющие ее полезными веществами. Когда ростки вырастут на 15–20 сантиметров, их нужно сорвать и перекопать вместе с землей.

Хорошим выбором для посадки после помидоров станет белая горчица. Ее следует брать, если вы знаете, что в земле могут жить вредные микроорганизмы. Белая горчица помогает избавиться от патогенов.



Белая горчица / Фото "Сам себе агроном"

Такое растение из бобовых, как вика, также хорошо сказывается на состоянии почвы. Она становится более плодородной и обогащенной полезными веществами.



Вика / Фото "Аграрии вместе"

Также грядку после томатных кустов можно полить некоторыми растворами. К примеру, пополнить запасы азота можно благодаря настою коровьего навоза. Понадобится 1 килограмм коровяка растворить в 1 ведре холодной воды. Пусть стоит так 2-3 дня. Готово к использованию.