Чтобы получить щедрый урожай: какие растения следует посадить на рассаду в январе

Опытные хозяева знают, что не нужно пренебрегать январским посевом растений. Так ведь вы получите щедрый урожай уже летом. Однако в зимний период следует позаботиться о дополнительном освещении для культур.

Кроме того, стоит отметить, что не все растения нужно сеять в январе. Какие овощи и цветы можно сажать уже в этом месяце, читайте в материале.

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Какие овощи нужно сеять в январе

Болгарский перец . Эксперты рекомендуют сеять его в первой половине января. Лучше выбирать поздние и среднеспелые сорта, чтобы получить хороший урожай.

. Эксперты рекомендуют сеять его в первой половине января. Лучше выбирать поздние и среднеспелые сорта, чтобы получить хороший урожай. Баклажаны . Хотя этот овощ любит свет и тепло, его можно сажать в январе. Однако позаботьтесь о дополнительном освещении и влажности земли.

. Хотя этот овощ любит свет и тепло, его можно сажать в январе. Однако позаботьтесь о дополнительном освещении и влажности земли. Томаты . Для январского посева подойдут поздние сорта высокорослых томатов. Перед тем, как приступать к работе, следует тщательно опрыскать землю теплой водой.

. Для январского посева подойдут поздние сорта высокорослых томатов. Перед тем, как приступать к работе, следует тщательно опрыскать землю теплой водой. Корневой и черешковый сельдерей. Специалисты советуют сеять эту культуру в январе, потому что она достаточно долго развивается.

Баклажан рекомендуют сеять в январе / Фото Canva

Какие цветы нужно сеять в январе

Петуния . Этот цветок часто можно увидеть на клумбах, в подвесных корзинах или в обычных вазонах. Ее выращивают в контейнере небольшого размера, который обязательно закрывают крышкой. Это поможет добиться парникового эффекта. Для рассады подойдет почва на основе торфа.

. Этот цветок часто можно увидеть на клумбах, в подвесных корзинах или в обычных вазонах. Ее выращивают в контейнере небольшого размера, который обязательно закрывают крышкой. Это поможет добиться парникового эффекта. Для рассады подойдет почва на основе торфа. Эустома . Прежде всего нужно приобрести хорошие семена, чтобы цветок расцвел. Специалисты рекомендуют выбирать землю, которую используете для фиалок.

. Прежде всего нужно приобрести хорошие семена, чтобы цветок расцвел. Специалисты рекомендуют выбирать землю, которую используете для фиалок. Лобелия . Это растение можно выращивать в лотках или пластиковых стаканчиках. Ему также необходим грунт на основе торфа, который следует продезинфицировать кипятком.

. Это растение можно выращивать в лотках или пластиковых стаканчиках. Ему также необходим грунт на основе торфа, который следует продезинфицировать кипятком. Бегония . Земля должна содержать торф и песок. За день до посева ее нужно увлажнить. Семена рекомендуют смешивать с песком, хорошо распределить и накрыть крышкой сосуд, в котором они находятся.

. Земля должна содержать торф и песок. За день до посева ее нужно увлажнить. Семена рекомендуют смешивать с песком, хорошо распределить и накрыть крышкой сосуд, в котором они находятся. Антирринум . Перед посадкой этого цветка землю также нужно увлажнить, а семена смешать с песком. Кроме того, следует ежедневно проветривать помещение, в котором находится антирринум.

. Перед посадкой этого цветка землю также нужно увлажнить, а семена смешать с песком. Кроме того, следует ежедневно проветривать помещение, в котором находится антирринум. Гвоздика. Следует приготовить смесь из дерновой земли, перегноя и песка. Сверху семена нужно посыпать слоем земли и обязательно увлажнить. Также специалисты рекомендуют накрыть рассаду агротканью, а забрать ее тогда, когда увидете первые ростки.

Посадите бегонию в январе / Фото Canva

Что еще стоит сеять в январе

Зеленый лук . Перед посевом землю нужно увлажнить. Затем семена раскладывают на расстоянии 2-3 сантиметра, присыпают песком или субстратом, опрыскивают с пульверизатора и накрывают крышкой.

. Перед посевом землю нужно увлажнить. Затем семена раскладывают на расстоянии 2-3 сантиметра, присыпают песком или субстратом, опрыскивают с пульверизатора и накрывают крышкой. Клубника . Смесь для почвы должна содержать древесную золу, компост, перегной и огородную землю. Перед посадкой ее следует прожарить на сковороде или полить марганцовкой, чтобы продезинфицировать. Далее увлажните землю, сделайте ямки глубиной 1-1,5 сантиметра и забросьте в каждую по 23 семена. Обязательно присыпьте их землёй, накройте пленкой и поставьте в теплое место с хорошим освещением. Не забывайте ежедневно увлажнять землю.

. Смесь для почвы должна содержать древесную золу, компост, перегной и огородную землю. Перед посадкой ее следует прожарить на сковороде или полить марганцовкой, чтобы продезинфицировать. Далее увлажните землю, сделайте ямки глубиной 1-1,5 сантиметра и забросьте в каждую по 23 семена. Обязательно присыпьте их землёй, накройте пленкой и поставьте в теплое место с хорошим освещением. Не забывайте ежедневно увлажнять землю. Земляника. Эксперты говорят, что перед посевом ее следует подержать 5-6 дней в помещении, где температура воздуха будет не выше +5 градусов. Кроме того, землянику необходимо смочить марганцовкой. Заметьте, что семена не следует сажать глубоко.

Рассаду клубники следует держать в теплом помещении / Фото Canva