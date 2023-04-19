Гниют и вредят человеку: какие растения нельзя подкармливать дрожжами

Удобрение нужно большинству растений для полноценного роста. Но когда речь идет о подкормке дрожжами, следует быть осторожным, поскольку далеко не всем растениям оно подходит. Каким именно – читайте дальше.

Удобрения помогают обогатить растения полезными веществами и обеспечить их развитие. Часто садоводы используют народный метод удобрения дрожжами. Но такой способ подходит не всем растениям, потому что дрожжи могут ускорять разложение органики в земле. Какие особенности использования дрожжей следует знать – читайте в материале.

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Действие дрожжей

При хороших условиях одноклеточные грибы, содержащиеся в дрожжах, начинают активно размножаться. Как следствие, появляется масса нужных для растений витаминов и минералов. Наиболее важными для разных растений являются фосфор, калий и азот.

Достоинствами дрожжей является то, что они ускоряют образование корневых отростков. Благодаря им рассада быстрее приживается в открытой земле. В то же время формируются крепкие стебли. Это улучшает внешний вид растений.