Гниют и вредят человеку: какие растения нельзя подкармливать дрожжами
Источник:Sad.net
Удобрение нужно большинству растений для полноценного роста. Но когда речь идет о подкормке дрожжами, следует быть осторожным, поскольку далеко не всем растениям оно подходит. Каким именно – читайте дальше.
Удобрения помогают обогатить растения полезными веществами и обеспечить их развитие. Часто садоводы используют народный метод удобрения дрожжами. Но такой способ подходит не всем растениям, потому что дрожжи могут ускорять разложение органики в земле. Какие особенности использования дрожжей следует знать – читайте в материале.
Это интересно Как и чем удобрить клубнику: 10 эффективных методов, чтобы выросли плоды
Действие дрожжей
При хороших условиях одноклеточные грибы, содержащиеся в дрожжах, начинают активно размножаться. Как следствие, появляется масса нужных для растений витаминов и минералов. Наиболее важными для разных растений являются фосфор, калий и азот.
Достоинствами дрожжей является то, что они ускоряют образование корневых отростков. Благодаря им рассада быстрее приживается в открытой земле. В то же время формируются крепкие стебли. Это улучшает внешний вид растений.
Дрожжи хорошо влияют на естественный иммунитет растений. Поэтому растет их адаптивность к неблагоприятным погодным условиям, а также инфекционным болезням, насекомым и грызунам.
Преимущества и недостатки дрожжей / Фото KvitkaInfo
Также улучшается состояние почвы и активнее разлагаются органические вещества из внесенных ранее удобрений. Дрожжи способствуют уменьшению в плодах вредных веществ, в частности, нитратов.
Важно знать и недостатки применения дрожжей. Если постоянно их использовать, то в земле уменьшается насыщенность калием. Из этого следует, что нужно дополнительно использовать специальные калийные и кальциевые растворы. Распространенным методом является внесение древесной золы 2-3 раза в сезон.
При использовании дрожжей растения очень развиваются и при этом впитывают из земли много питательных веществ. Таким образом, уже в конце сезона почва истощена. Поэтому необходимо осенью вносить комплексные удобрения.
Какие растения гибнут от дрожжей
Дрожжевые удобрения помогают развивать наземную часть растений и плодов через корневую систему. В то же время они не подходят таким овощам:
- свекле;
- картофелю;
- моркови;
- луке;
- редиске и редьке;
- чесноку.
Надо помнить, что во время полива дрожжами, растения начинают страдать от чрезмерного количества питательных веществ. В свою очередь это негативно влияет на урожай.
- Начинают искажаться сами плоды. Внешний вид очень портится, становится непривлекательным для потребителя.
- Картофеля делаются слишком рыхлыми.
- Овощи этих видов не могут долго стоять и быстро гниют.
- Из-за неправильного развития плоды могут даже навредить человеку.