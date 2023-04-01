Урожая не будет: растения, которые нельзя сажать в апреле

Апрель – самый активный месяц для садоводов. Погода и состояние почвы позволяет высаживать почти все виды растений, но это не значит, что нет исключений. Не рекомендуется сеять в апреле – дальше в материале.

Многие овощи, цветы и плодовые растения лучше сажать именно в апреле. Однако для некоторых видов есть отдельные рекомендации. Когда лучше подождать майского тепла, летней жары или даже осенней прохлады пишет 24 Канал.

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Что не рекомендуют сажать в апреле

Такая зелень как петрушка, базилик, чабрец, укроп, шалфей и цикорий требует больше солнца и не выдержит возможные ночные заморозки, часто встречающиеся в апреле. Поэтому стоит подождать мая или даже июня для их посадки. Спешить тоже не стоит, поскольку зелень сходит очень быстро.



Зелень на огороде / Фото Pinterest

Сладкий и острый перец лучше всего сажать в первых числах мая или в самом конце апреля. Такие же рекомендации для кабачков, баклажанов, патиссонов. Ведь для этого списка нужна стабильная температура +13°C, а это чаще всего уже в начале мая.

В апреле уже можно начать сажать раннеспелую картофель и капусту, но все же лучше подождать стабильного тепла и сажать эти овощи в мае.

Почти для всех цветов посадка в апреле будет слишком ранней. Однолетние астры, матиолы, цинии, корневищные ирисы, канны, хосты, а также рассаду петунии и пеларгонии. нужно высаживать в мае. А для высадки многолетней мальвы, дельфиниума, люпина, мака, виолы лучше подождать летнего тепла.



Цветы на огороде / Фото Pinterest

Также к лету стоит подождать и с разными видами капусты: цветной, брюссельской, брокколи, цветной, брюссельской, декоративной. Так же с бобами, горохом, фасолью.

Кроме того, если у вас есть рассада земляники и клубники, нуждающимся в пересадке, этим также лучше заняться летом.

А для посадки деревьев вообщем стоит подождать осени. Плодовые – яблони, груши, шелковицу, рябину. Хвойные – ту, ель, пихту, сосну.

Автор: Диана Сикорская

Важно также помнить, что есть дни, когда нельзя сеять ничего, ведь на рост растений влияют фазы Луны. Неблагоприятные дни в апреле это: 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.