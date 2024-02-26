Так, архитектор, психолог и музыкант, – эти профессии идеально подходят Рыбам. Они смогут реализовать себя, более того, кайфовать от того, что делают, пишет LifeStyle 24.
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Архитектор
Рожденные под этим знаком зодиака креативные. Они мечтательны и обожают фантазировать. Профессия архитектора позволяет Рыбам реализовать свое творчество, воплотить задуманное в реальность.
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Психолог
Эти люди очень чувствительны, они как никто умеют понимать и чувствовать эмоции и чувства других. Рыбы могут подобрать правильные слова, чтобы помочь.
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Музыкант
Эти люди часто находят утешение, счастье и гармонию благодаря музыке. Рыбы идеально чувствуют ее. Профессия музыканта поможет проявить себя и прикоснуться к душе других.