Праздники, которые будут отмечать в августе: будет ли выходной в День Независимости

27 июля 2023, 12:51
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В августе украинцы отмечают сразу несколько государственных и профессиональных праздников, среди которых День Независимости. Однако во время военного положения действуют изменения, касающиеся внедрения дополнительных выходных.

Хотя военное положение действует только до 18 августа, скорее всего, его в ближайшее время продлят еще на 90 дней, поскольку активные боевые действия до сих пор продолжаются. Поэтому дополнительного выходного в День Независимости, который был до полномасштабного вторжения, в этом году снова не будет.

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Официальными выходными в августе будут субботы и воскресенья – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа. В общей сложности будет 23 рабочих дня. В частных компаниях работодатели могут назначить нерабочие дни по своему усмотрению. Подробнее обо всех праздниках последнего месяца лета рассказываем далее в материале 24 Канала.

Профессиональные и государственные праздники в августе 2023

  • 1 августа – День инкассатора.
  • 2 августа – День аэромобильных войск.
  • 5 августа – Международный день светофора.
  • 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира.
  • 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.
  • 12 августа – Международный день молодежи.
  • 15 августа – День археолога.
  • 19 августа – День пчеловода.
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины.


23 августа – День Государственного Флага Украины / Фото Canva

  • 24 августа – День Независимости Украины.
  • 26 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
  • 27 августа – День шахтера.
  • 29 августа – День памяти защитников Украины.
Автор: Христина Кобак