Будете удивлены количеством плодов: какие овощи стоит сажать вместе на грядке

Некоторые овощи просто необходимо сажать друг у друга, потому что так они лучше дают урожай. То есть происходит взаимное усиление.

Грамотное соседство по выращиванию растений играет свою роль. К тому же таким образом можно уберечь растения от нападений вредителей или болезней. Какие овощи удачно сочетаются – расскажет 24 Канал.

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Какие овощи следует сажать друг с другом

Хорошими соседями друг для друга являются кукуруза, горох и тыква. Потому что кукуруза служит опорой для гороха, обогащающий землю азотом. А тыква делает невозможным рост сорняков на территории.

Вы сможете собирать немало баклажанов, если посадите возле них перец или фасоль. Кстати, специалисты советуют между баклажанами разместить такое растение как чабрец. Он увеличит урожай в разы.

Также чабрец можно высадить возле капусты.

Некоторые растения специально сажают друг у друга, чтобы отпугнуть вредителей. Да, бархатцы смогут защитить помидоры от нежелательных гостей.

Розмарин будет отпугивать жуков, атакующих фасоль;

чеснок и лук защищают растения от тли;

от тли; в частности, лук оберегает морковь от вредителей, так как содержит вещества с фунгицидным действием (тоесть против насекомых).

Вы будете собирать картофель мешками, если посадите возле него такие растения:

Брокколи;

фасоль;

кукурузу;

капусту;

чеснок;

баклажаны;

лук;

редис;

горох.

А вот для свеклы лучшими соседями являются:

Спаржа;

брокколи;

салат;

цветная капуста;

лук.

Также у моркови оптимально посадить вот такие растения: