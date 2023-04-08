Что нельзя сажать у огурцов: несколько овощей и растений, которые уничтожат весь урожай
Часто хозяйки даже не знают, что огурцы не очень любят соседство с другими растениями. Чтобы у вас был хороший урожай, советуем вам узнать, какое соседство с огурцами навредит.
Обычно на огороде овощи посажены рядом с другими – свеклой или луком, и хазяйки не обращают внимание на такое соседство, поскольку овощ растет хорошо, пишет 24 канал. Впрочем, стоит помнить о растениях и овощах, которые довольно неблаготворно влияют на огурцы.
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К примеру, не стоит сажать у огурцов базилик, иссоп, кинзу, душицу и другие ароматные растения. Они замедляют рост плетей и даже влияют на вкус.
Также негативно влияют на рост и урожай огурцов картофель и томаты. Картофель является самым нежелательным соседом для огурцов. Лучше эти культуры отделять друг от друга, чтобы получить хороший урожай.
Чеснок – враг огурцов. Постарайтесь не сближать эти культуры на земельном участке.
Помните, что огурцы – капризные растения, требующие особого ухода. Поэтому для того, чтобы получить правильный урожай, нужно их не только полоть и подливать, но и правильно подобрать растения, которые будут с ними по соседству.
У огурцов нельзя сажать картофель, помидоры и чеснок / Фото с Unsplash