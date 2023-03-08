Мифы о 8 марта, искажающие суть праздника

Вокруг праздника 8 марта идут немало дискуссий. Уже не первый год в обществе есть споры по поводу того, стоит ли отмечать Международный женский день, ведь на нем есть отпечаток советского прошлого. Самые распространенные мифы о 8 марта – читайте дальше.

В Украине стремятся упразднить празднование 8 марта на государственном уровне. Все потому, что советская власть исказила суть праздника. 24 канал подготовил несколько самых популярных мнений о 8 марта, которые некорректны.

К теме 8 марта: когда возник Международный женский день и есть ли у него русские корни

Мифы о 8 марта

8 марта возникло в СССР

Международный женский день возник в США. Праздник связан с митингами работниц текстильных фабрик, требовавших сокращения рабочего дня и права голоса. Поэтому именно в Америке в 1909 году впервые было провозглашено празднование Международного дня женщин.

Год спустя на съезде в Копенгагене, по инициативе немецкой социалистки Клары Цеткин, праздник утвердили на международном уровне. В первый год празднования во многих странах Европы прошли массовые демонстрации, на которых женщины требовали права голоса и создания оптимальных условий труда.



Мифы о празднике 8 марта / Инфографика 24 канала

8 марта – это праздник весны, нежности и красоты

Основная идея праздника не связана с весной как временем года, когда природа оживает и расцветает. Поскольку 8 марта – это день борьбы женщин за свои права. Поэтому следует понимать историю праздника и его подлинный смысл.



Почему 8 марта не праздник весны и красоты / Фото Canva

В этот день не нужно напоминать каждой женщине о ее красоте и красоте, а помнить о проблемах неравенства, которые были прежде и есть теперь.

8 марта празднуют только в постсоветских странах

ООН еще в 1977 г. утвердила 8 марта на международном уровне. Сегодня этот праздник отмечают во многих странах. Хотя выходным 8 марта остается преимущественно в посткоммунистических государствах, таких как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Латвия, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан.

Читайте также Постсоветское прошлое и опрос в Действии: будет ли 8 марта выходным днем

В США 8 марта был отменен официальный выходной. Однако весь месяц в стране посвящен упоминанию о женщинах и их движении за права и равенство. По этому случаю на улицах устраивают тематические демонстрации.



Как празднуют 8 марта в других странах / Фото Canva

Кроме того, праздник отмечают в Китае, Кении, Камбодже, Израиле и Италии. Однако в большинстве европейских странах 8 марта не популярен, поэтому его обычно празднуют лишь сторонники социалистических взглядов.

Зачем женщинам такой день, если они уже имеют равные права

Сегодня женщины имеют больше прав, чем в 20 веке. Однако следует помнить историю этого нелегкого пути, чтобы понимать современные реалии.

Кроме того, к сожалению, полного гендерного равенства не достигнуто. Ведь женщин до сих пор могут дискриминировать по статье. Поэтому проблема нарушения прав женщин остается актуальной до сих пор.



Зачем женщинам праздник 8 марта / Фото Canva